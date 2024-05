Probabili formazioni Verona-Torino | trentaseiesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Ancora in casa i gialloblù per provare a guadagnarsi con le unghia e con i denti la permanenza nella massima, questa volta l’avversaria è il sempre quadrato ma non troppo brillante Toro. Punti pesanti in palio allo stadio Bentegodi, dove la partita è programmata per le ore 15:00 di domenica 12 maggio, visibile in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Ivan Juric.– Baroni schiera Swiderski in avanti, c’è ...