MOVIOLA – Verona-Fiorentina - gran gol di Noslin | viola protestano per un possibile tocco di mano

(Di domenica 5 maggio 2024) Episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I ragazzi di Baroni attaccano sulla fascia destra con il cross di Duda che arriva dentro l’area di rigore, Lazovic non ci arriva e Milenkovic respinge. Dal limite peròche scarica un bolide sotto la traversa e sigla la rete del 2-1 facendo impazzire il pubblico di casa. Il Var rivede l’azione del gol e si concentra su undidi Lazovic che allarga il braccio, ma in sala Var non hanno avuto l’evidenza e la certezza del. E per questo non è stato richiamato Rapuano al Var. Gol convalidato. SportFace.