FOTO Scontro auto-scooter | una ragazza di 17 anni trasportata in ospedale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutotra un’e unoin serata a San Giorgio del So, in via Suor Tirelli, in prossimità del bivio per Calvi. L’impatto è stato violento. A bordo del ciclomotore un ragazzo e unaentrambi di 17. Ad avere la peggio la giovane passeggera che è stata sbalzata via dalla sella, cadendo rovinosamente a terra e restando ferita e riportando un trauma facciale. Illeso invece il conducente dello. Soccorsa la 17enne immediatamente dall’ambulanza del 118 è stata portata in codice giallo all’Fatebenefratelli di Benevento. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.