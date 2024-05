Schlein vuole rifinanziare il servizio sanitario? Non abbia paura delle tasse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) La segretaria del Partito democratico in ogni intervista denuncia la crisi della sanità pubblica e il fatto che milioni di cittadini non possano curarsi per ragioni economiche. La salute da bene pubblico si sta trasformando in un bene privato a pagamento (salato). Per arginare questo fenomeno lei e il Pd hanno presentato un progetto di legge che prevede un corposo finanziamento del sistemapubblico per arrivare in pochi anni alla soglia del 7,5% del Pil, e quindi a una decente media europea. Evidentemente Ellyconsidera la sanità un punto particolarmente critico dell’azione del governodestre e su questo tende a concentrare i suoi sforzi. La domanda da porsi è se l’azione del Pd sia credibile ed efficace. Un buon cavallo di battaglia, anche elettorale, insomma. Qui si presentano molti e legittimi dubbi. In primo ...