Europee | Sereni Pd - ' bene Schlei - liste plura -i, competitive e innovative'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Ha fattola segretaria Ellyn a decidere di guidare il Pd nella competizione per il Parlamento europeo. Noi vogliamo un'Europa in cui prevalgano i valori della pace, della solidarietà, del lavoro, dell'equità, dei diritti, della sostenibilità sociale e ambientale. Con, aperte,li, ricche di competenze ed esperienze diverse porteremo un contributo fondamentale alla famiglia socialista e progressista. Ora avanti, uniti per fare argine alle destre naziona, che vogliono invece un'Europa chiusa negli egoismi particolari. Loro scommettono sulla paura, noi puntiamo a far vincere la speranza". Così Marina, della segreteria nazionale del Pd.