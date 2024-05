Si tratterà di un allenamento congiunto allo stadio ’Euganeo’ contro la formazione dell’ex Oddo Sabato prossimo test a porte chiuse a Padova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Ieri mattina si è chiusa la settimana ‘corta’ di lavoro della squadra di Di Carlo, che dopo aver chiuso il campionato sul campo dell’Olbia, si è allenata tre giorni al centro sportivo Fabbri. Peraltro sempre aaperte, da mercoledì a venerdì. I biancazzurri continueranno a lavorare anche la prossima settimana, che si prevede più intensa di quella che sta per concludersi. Antenucci (foto) e compagni infatti riprenderanno la preparazione martedì(teoricamente di pomeriggio) in via Copparo, dove sono previste sedute quotidiane fino a venerdì. Anche se il programma ufficiale non è ancora stato comunicato, quindi per ulteriori dettagli è necessario attendere ancora qualche giorno. Ma la principale novità è legata all’amichevole che la Spal disputeràalle 16...