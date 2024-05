Sassuolo-Inter - nei voti se ne salvano quattro | uno a sorpresa – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024) Dalla brutta prestazione dell’ieri colc’è ben poco da salvare. Ma il quotidiano Tuttosport, nelle sue pagelle, trovagiocatori da non bocciare: ecco di chi si tratta. I PEGGIORI – Che Denzel Dumfries sia il peggiore diè fuori discussione. Il laterale olandese nelle nostre pagelle ha preso un eloquente e sacrosanto 3, mentre Tuttosport è meno pesante: 4,5. Per il resto non ci sono vere e proprie bocciature, perché la stragrande maggioranza dei giocatori prende 5,5 sul quotidiano di Torino in edicola oggi. Compreso Simone Inzaghi, per non essere riuscito a dare la scossa a una squadra comunque inevitabilmente appagata., nei“salvati” un protagonista aSUFFICIENZA – ...