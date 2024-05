Sassuolo-Inter - quanti cambi per Inzaghi! Solo quattro ‘punti fermi’

(Di giovedì 2 maggio 2024) Due giorni ae si cerca di capirepotranno esserci in formazione rispetto al Torino. Qualcosa è sicuro cheandrà aare, tanto che i punti fermi non sono tantissimi. GLI INTOCCABILI – Antivigilia die c’è attesa per capire se a Reggio Emilia giocherà Yann Sommer. Come segnalato in mattinata, senza ritorno in gruppo oggi è presumibile che possa essere Emil Audero a difendere i pali. Il portiere resta un dubbio, ma c’è chi difficilmente sarà escluso da Simone. Intanto Lautaro Martinez, perché non segna dal 28 febbraio ed è giusto che il capocannoniere cerchi di sbloccarsi per chiudere il discorso vittoria della classifica marcatori. Poi Alessandro Bastoni e Carlos Augusto ...

NICO, Esultanze con l'emoji. Aspettando il terzo atto - Non vedo, non sento, non parlo. Come le tre scimmie sagge del Santuario di Nikko in Giappone, così Nico Gonzalez ha esultato dopo i suoi gol contro il Sassuolo. La scelta di festeggiare in questo modo ...

Continua a leggere>>

Le squadre della Serie A 2024-2025 - Al momento, queste sono le squadre sicure di partecipare alla Serie A 2024-25: Lecce, Cagliari, Verona, Frosinone, Empoli, Udinese e Sassuolo sono ancora in lotta per la salvezza e due tra queste ...

Continua a leggere>>

sassuolo-inter, il club neroverde annuncia: “Esauriti i biglietti per il Settore Ospiti” - Il Sassuolo lo ha annunciato sul proprio sito: non ci sono più biglietti per il settore ospiti per la sfida contro l'Inter ...

Continua a leggere>>