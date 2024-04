Milan-Inter 1-2 - cinque dati statistici che potresti non sapere

Scudetto Inter, anche il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo partecipa alla festa: “E’ il 5 maggio dei milanisti” Una vittoria del campionato che, a dire il vero, non è stata mai messa in discussione. Nemmeno nei libri, nei film o altri contesti i tifosi si aspettavano di vincere lo Scudetto nel derby contro i “cugini” di sempre del Milan. L’Inter di Simone Inzaghi è campione di Italia per la 20ma volta della sua storia. I nerazzurri ... (notizie)

Milan, brutto gesto dei tifosi dell’Inter che si sono riuniti in Piazza Duomo a Milano e hanno bruciato la maglia di Ibrahimovic. Il video Dopo la sconfitta del Milan nel derby, per 1-2, contro l’Inter di Simone Inzaghi, in Piazza Duomo a Milano sono esplosi i festeggiamenti dei tifosi nerazzurri per la conquista del 20esimo scudetto e di conseguenza della seconda stella. Festeggiamenti che, però, hanno riservato un brutto gesto. Nella lunga ... (dailymilan)