Sfiducia Santanchè | Appendino | “La vicenda non è solo giudiziaria | ma politica L’accusa di truffa aggravata non basta per le dimissioni?”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Daniela Santanché decide per i suoi interessi o per quelli dell’Italia?”. È questo uno dei dubbi che, secondo la deputata del M5S Chiarache interviene in Aula a favore della mozione dicontro Daniela Santanché, può venire dopo il coinvolgimento della ministra del turismo in inchieste giudiziarie che la vedono accusata di. Ma “la sua– assicura– non è. È. Per voi serve aspettare il rinvio a giudizio di una ministra che ha mentito davanti al Parlamento?”. “Per voi la dignità non esiste“, aggiungo la deputata rivolgendosi ai banchi del centrodestra e ricordando che “chi si candida si impegna a non agire mai in conflitto di interessi“. Daniela Santanché, ...