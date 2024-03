Salvini su Putin si contraddice | vuole difendere l’Occidente dall’Islam ma finge che lo zar non sia un nemico

(Di lunedì 18 marzo 2024), passo falso su. “In Russia hanno votato – ha detto – ne prendiamo atto, quando un popolo vota ha sempre sempre ragione. Le elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince, sia quando uno le perde. Io quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta. Ci sono state delle elezioni, prendiamo atto del voto dei cittadini russi sperando che il 2024 sia l’anno della pace. Mi preoccupa che qualche leader europeo parli di esercito, di guerre di militari da mandare a combattere, come se fosse naturale. Perché la terza guerra mondiale è l’ultima cosa che voglio lasciare in eredità ai miei figli, mi riferisco evidentemente a Macron”. Con queste parole di commento sul voto in Russianon perde occasione per manifestare ancora una volta una scivolosa ambiguità sul tema dei rapporti con ...

