Salernitana | Colantuono | “Gara importante | serve chiudere il campionato nel miglior modo possibile”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il tecnico dellaStefanoparla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio: “Domani ci aspetta una. Vorrei che la squadra prendesse da esempio il secondo tempo del match contro il Sassuolo, è stato all’altezza e ci ha portato al pareggio. All’intervallo era impensabile una tale prestazione.ripartire da quel secondo tempo cercando di complicare la vita alla Lazio, che è una squadra fortissima. Loro hanno cambiato allenatore da poco e vogliono rilanciarsi in, quindi ci spetta un compito difficile che se non interpretiamo bene creerà grossi problemi. Se non si costruisce la difesa con almeno otto giocatori di movimento sotto la linea della palla, e se non si attacca con quattro o cinque uomini nell’area ...