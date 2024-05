Salernitana - Candreva e altri 8 assenti contro l'Atalanta | i convocati

Zingonia. A Salerno in 23 per andare alla conquista di tre punti che possano dare continuità alla corsa verso la Champions League. Dopo l’allenamento del pomeriggio di domenica (5 maggio), Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei 22 convocati a disposizione per Salernitana-Atalanta , in ... Continua a leggere>>

CONVOCATI Atalanta, la LISTA di Gasperini in vista della gara contro la Salernitana. Le scelte per il match di Serie A domani sera L’Atalanta ha diramato la sua LISTA CONVOCATI in vista della gara in trasferta contro la Salernitana. Out Holm, Toloi, Kolasinac per infortunio; Palomino fuori rosa e ... Continua a leggere>>