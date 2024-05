Iolanda all’Eurovision 2024 - chi è la cantante del Portogallo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 4 maggio 2024) Lache rappresenterà il. Nella finale dell’11 maggio a Malmo, l’interprete porterà in gara il brano Grito. Chi è, ladelCosta, nota semplicemente come, è nata a Figueira da Foz il 4 novembre 1994. Sin da piccolissima, ha manifestato una grande passione per la musica: i suoi genitori, consapevoli della vocazione della piccola, l’hanno incoraggiata prima a studiare presso una scuola di musica a Pombal, in, e successivamente ad iscriversi al conservatorio.ha conosciuto la popolarità molto giovane: a 14 anni ha partecipato alla prima edizione dello show televisivo Una canção ...