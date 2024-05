Roma - negozi con carenze igieniche e senza permessi per vendere tabacchi | scattano le multe

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 maggio 2024) Controlli nella periferia est disu attività commerciali, sulla circolazione stradale e contro ogni forma di illegalità e degrado. Sono stati 50 militari dei Carabinieri della Stazione diTor Vergata, unitamente ai colleghi della Compagnia di Frascati, quelli del N.A.S. e N.I.L. die del Nucleo Cinofili a eseguire il servizio, fortemente voluto dal Prefetto diLamberto Giannini in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. carabinieri cinofili nel corso dei controlli aest – ilcorrieredellacitta.comGli accertamenti sulle attività commerciali Sono state diverse le attività commerciali sottoposte a verifiche. Sono state elevate sanzioni per 3mila euro nei confronti della titolare di uno situato in via Salvatore Barzalai, in quanto ...