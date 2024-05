Ritrovata Milena Santirocco - la 54enne scompars - è a Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 5 maggio 2024) Chieti - È stata, ladi Lanciano, maestra di ballo,a dallo scorso 29 aprile e le cui ricerche, anche in mare, si erano concentrate fra Torino di Sangro e Vasto. La donna è ricomparsa in buona salute, si trova ora in commissariato ed ha già preso contatto con i suoi familiari. Numerosi in questi giorni erano stati gli appelli dei suoi familiari: il profilo Facebook della donna risultava cancellato e il telefono spento. La sua auto era stata trovata a Torino di Sangro con una gomma a terra.è stataintorno alle 22.30 di ieri alla periferia di Caserta. La responsabile dell'associazione per le personee 'Penelope' abruzzese, Alessia ...