Rita Dalla Chiesa colpita da polmonite punta il dito contro l’abuso di aria condizionata

Le parole del presidente del club biancorosso: “Non pensiamo alla D perché ancora non stiamo percependo quello che stiamo facendo. La squadra ha ancora fame. Faccio i complimenti ai Crossroad Ultras per la correttezza: altre tifoserie non hanno risparmiato me e la squadra” Chiesanuova di TREIA, 2 ... Continua a leggere>>