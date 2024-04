Chi ci è finito all' ospedale? | Sapienza | Rita Dalla Chiesa zittisce la sinistra e inchioda i violenti | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il giorno successivo agli scontri alla, il giorno dopo lo scempio all'ateneo di Roma, dopo il caos scatenato dai collettivi pro-Palestina, la vicenda tiene ovviamente banco nel dibattito pubblico. Gli spunti sono molteplici: in primis i 27 agenti feriti negli scontri. Dunque si è appreso che tra chi ha preso parte ai tafferugli c'era un uomo vicino ad alcuni personaggi contigui ad Hamas. Quindi i due arrestati, subito liberati in attesa di processo. Infine, il silenzio tombale di Elly Schlein e Giuseppe Conte, i due leader di unache non riesce proprio a condannare la violenza dei teppisti. Semmai, questa, è sempre pronta a puntare il dito contro i poliziotti "manganellatori". Tant'è, il tema tiene banco anche a Prima di domani, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, dove nella puntata di ...