Rissa tra giovani al Vomero - colpi di casco e sedie che volano in piazza Vanvitelli

Caserta . Si terrà domenica 28 aprile alle ore 17.00, in piazza Luigi Vanvitelli , l’incontro tra Enrico Rizzi , candidato nella lista “Libertà” alle prossime elezioni Europee dell’otto e nove giugno , e i suoi elettori . Rizzi è molto noto per le sue battaglie in difesa degli animali. Oltre venti anni ... Continua a leggere>>

È un fashion-mob quello andato in scena a piazza Vanvitelli negli ambienti in & out dello store Atelier Emé per la presentazione della collezione Cerimonia Primavera Estate 2024 con focus sulle Damigelle. Atelier Emé Boulevard, evento ideato dalla titolare Martina De Gregorio con il ... Continua a leggere>>