Atelier Emé presenta la collezione Primavera Estate 2024 | ed è fashion mob a piazza Vanvitelli

(Di lunedì 15 aprile 2024) È un-mob quello andato in scena anegli ambienti in & out dello storeEmé per lazione dellaCerimoniacon focus sulle Damigelle.Emé Boulevard, evento ideato dalla titolare Martina De Gregorio con il coordinamento di Andrea Russo, event e wedding planner, ha assunto i tratti di un evento corale che ha coinvolto il meglio della maestria artigianale napoletana per diversi settori. Esaltare l’artigianalità in tutte le sue forme è il concept su cui l’evento è stato creato. Partendo dalla sartorialità degli abiti, ad illustratori, artigiani, cake designer e live painter. Abiti eterei e sofisticati declinati in una palette di colori ...