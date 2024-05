Report su Rai 3 - inchieste del 5 maggio | Food For Profi - sul trattamento degli animali e il caso Regeni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 5 maggio 2024) Stasera Rai 3 proporrà una nuova puntata di, il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55, ecco un'anteprima delle tematiche affrontate nella puntata. Tornano stasera 5su Rai 3 ledi, in onda in prima serata, a partire dalle 20:55. Sigfrido Ranucci e il suo team ci guideranno attraverso duecon immagini e documenti esclusivi sul finanziamento che l'Europa destina agli allevamenti intensivi e la ricerca della verità per la drammatica fine di Giulio. Iage investigativi del 28 aprile condotti dalla redazione del programma Al centro dell'inchiestafort si trovano i miliardi di euro stanziati dall'Unione Europea per sostenere gli allevamenti ...