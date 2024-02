Arrestato 31enne per aggressione ai genitori Voleva continui prestiti di denaro

Pescara, negano al figlio i soldi per la droga: aggrediti. Arrestato 31enne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pescara - Un tragico episodio ha scosso una famiglia nella giornata di ieri, quando unha aggredito i propria seguito del rifiuto di concedergli ulteriori. La situazione si era fatta insostenibile da mesi, con il giovane che vessava costantemente madre e padre per ottenere soldi, estinguere debiti e finanziare uno stile di vita sregolato. Tuttavia, quando ihanno finalmente deciso di porre fine a questa dinamica dannosa, rifiutandosi di concedere ulteriori fondi, la reazione del figlio è stata violenta. Prima ha preso di mira la madre, offendendola e aggredendola fisicamente, per poi rivolgere la sua furia contro il padre, intervenuto in difesa della moglie, subendo anch'egli violenze fisiche e assistendo al danneggiamento del proprio cellulare. La situazione è stata portata ...

