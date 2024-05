Questa mattina la prima messa dell’arcivescovo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024)alle 10.30 sarà il neonominato monsignor Flavio Pace a celebrare laalla chiesa di San Fruttuoso. Ordinato arcivescovo appena ieri in Duomo a Milano, il giovane prelato monzese – 46 anni per lui – concelebrerà la liturgia con il cardinal Leonardo Sandri – di cui è stato segretario per 11 anni –, e l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, mentre sui banchi sarà presente il sindaco di Monza Paolo Pilotto. A monsignor Pace sarà dedicata un’intera giornata di festa nella sua San Fruttuoso. Alle 9.30 è prevista la sua visita alla scuola d’infanzia Sacra Famiglia, con il saluto ai bambini e la camminata fino alla chiesa. Dopo la celebrazione liturgica si farà un aperitivo nel giardino parrocchiale, seguito dal pranzo comunitario in oratorio, con brindisi e torta, e nel pomeriggio il concerto del Coro Voces. A.S.