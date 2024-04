Municipio V – Stamattina il sopralluogo del sindaco Gualtieri per la messa in sicurezza della voragine apertasi in via Tor de’ Schiavi

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sono iniziati i lavori diinche si è aperta nel 2021 all’interno di un complesso Ater. Roma Capitale, pur non avendo funzioni amministrative dirette né sulla strada, né sul complesso Ater, a tutelasalute pubblica, ha preso in carico la problematica e avviato ispezioni e lavori. Il cantiere ha un costo di 300mila euro del bilancio capitolino e durerà circa 3 mesi; non influisce sulla viabilità, trovandosi in un’area di accesso Ater. E questa mattina ilRoberto, con l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il Presidente delMauro Caliste e i tecnici dei Dipartimenti Lavori pubblici (Csimu), Urbanistica (Pau) e Protezione civile, ha effettuato unper ...