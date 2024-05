Sciopero mezzi Atm a Milano lunedì 6 maggio 2024 | orari e fasce di garanzia

(Di domenica 5 maggio 2024), 5– La settimana inizia in salita per i pendolari e i viaggiatori die della Lombardia: Atm ha confermato lodel trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus e tram) in programma per domani,. Si tratta di una manifestazione nazionale che durerà 24 ore. Ecco tutte le informazioni riguardanti glie ledidiFunicolare Como Brunate I motivi dellodilinee Atm I sindacati coinvolti sono Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, ...

domani , lunedì 6 maggio , le giornaliste e i giornalisti della Rai sciopereranno. La decisione è stata comunicata tramite un video messaggio trasmesso in tutti i Tg dell’emittente pubblica, targato Usigrai (il sindacato dei giornalisti della Rai). «I giornalisti e le giornaliste della Rai, per la ... Continua a leggere>>

Nella giornata di domani, lunedì 6 maggio , i giornalisti e le giornaliste della Rai, sciopereranno per 24 ore. Durante l'edizione dei telegiornali è stato diffuso un comunicato dell'Usigrai che spiega le ragioni dell'astinenza dal lavoro, a cui è seguita una pronta risposta dei vertici ... Continua a leggere>>

Non accadeva da anni: domani 6 maggio i giornalisti della Rai sciopereranno. A rischio la messa in onda dei telegiornali, ma il nuovo sindacato aziendale della destra, attivo da pochi mesi, potrebbe “precettare” i giornalisti di area per far fallire lo Sciopero : “Con noi i Tg saranno in onda lo ... Continua a leggere>>

Napoli, stop a bus, funicolari e metro: è il terzo sciopero in meno di un mese - Tre scioperi in meno di un mese. É il triste bilancio del settore dei trasporti. Il primo l'11 aprile scorso di 4 ore, il secondo il 26 aprile sempre di quattro ore, il ... Continua a leggere>>

sciopero autobus 6 maggio in Emilia Romagna: le fasce orarie e cosa sapere - Bologna, 5 maggio 2024 – Possibili disagi per i pendolari nella giornata di domani, lunedì 6 maggio, a causa di uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale anche in Emilia Romagna. A essere ... Continua a leggere>>

Il 6 maggio sciopero dei trasporti, orari diversi per provincia - Aumenti salariali significativi, stop alle privatizzazioni, miglioramento dei diritti e delle condizioni di lavoro e maggiore sicurezza per i dipendenti e i viaggiatori: sono queste, in sintesi, le mo ... Continua a leggere>>