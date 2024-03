Quando il fan gli gridò sei una bella f*** e Silvio Berlusconi reagì così | il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Andrea Minuz in C'eravamo tanto odiati - Breve storia dell'antismo (Il Mulino 2024), critica la sinistra che "mancando di proprie virtù riconoscibili, e convinta di potersi definire almeno in negativo, attribuendo un'identità fantastica (e di comodo) al proprio nemico", "finì per perdersi nel bosco, dove ancora oggi vaga smemorata e piagnucolante, sempre sul punto di finire nel pentolone (vedi Schlein, vedi Conte) del primo cannibale che passa", si legge in un articolo di Diego Gabutti su ItaliaOggi. La verità è che la sinistra deve tanto al suo nemico, "se non ci fosse statoa chiamarli 'comunisti', per quanto poco lo fossero, gli esponenti della 'società civile', del "ceto medio riflessivo', dell'Italia 'antropologicamente superiore' sarebbero svaniti nell'aria come cattivi pensieri". Pure "gli elettori di sinistra erano ...