Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi domenica 5 maggio 2024 | cielo sereno - qualche nuvola al sud

pioggia e temporali a Roma e nel Lazio in questo primo venerdì del mese, 3 maggio 2024 . Ecco le Previsioni meteo in questa nuova giornata di allerta gialla .Continua a leggere Continua a leggere>>

Meteo Roma per oggi? Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sul Meteo nella Capitale. Controlliamo come sempre i dati Meteo tramite l’ausilio fornito da il Meteo .it Meteo Roma le news sul clima Venerdì 3 Maggio: giornata caratterizzata ... Continua a leggere>>

Meteo, domenica 5 in parte nuvolosa: possibili deboli piogge - L'avvicinamento dell'alta pressione favorisce un aumento deciso delle temperature che si porteranno oltre la media: le previsioni meteo ... Continua a leggere>>

roma-Juventus: bookmaker e italiani spaccati, il '2' avanti di un soffio - Dimenticare, almeno momentaneamente, il Bayer Leverkusen, per continuare la rincorsa Champions in campionato. La roma tornerà in campo domani per la scomoda sfida. Continua a leggere>>

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Sassuolo-Inter, roma-Juventus e Udinese-Napoli" - Nella puntata di Deejay Football Club Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sfidati nelle previsioni della 35esima giornata di Serie A. Continua a leggere>>