(Di domenica 5 maggio 2024) AGI - Unadi 41e' morta indopo esseretadella Fly Emotion a Bema. E' successo poco dopo mezzogiorno. La vittima per cause ancora da accertare si e' sganciata'imbracatura ed e' caduta nel vuoto. Le indagini dei carabinieri e della procura di Sondrio, attraverso il pm di turno Stefano Latorre, dovranno chiarire la dinamica. L'impianto sportivo è stato posto sotto sequestro, così come anche l'imbracatura che dovrà essere analizzata per verificarne il corretto funzionamento e stabilire se sia stata indossata nel modo più appropriato . Chi indaga non esclude neanche l'ipotesi che la donna sia stata colta da malore. Sara' l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'elicottero di ...