La Francia di Pavard e Thuram sconfitta dalla Germania | gol da record!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Per ladi, tutti e due titolari,in amichevole contro laa Lione. La nazionale transalpina perde 0-2, con un gol da(o quasi). PRECOCITÀ – Neanche il tempo di iniziare0-2 che il punteggio è già sbloccato. Calcio d’inizio, palla dietro a Toni Kroos (al suo rientro in nazionale dopo tre anni), lancio avanti per Florian Wirtz, controllo e tiro per un gol spettacolare. Nonché rapidissimo: appena sette secondi per segnare il primo gol della sua nazionale. Reazione dellacon Marcus, che poco dopo il quarto d’ora ha una palla buona ma calcia alto. A inizio ripresa l’altro giocatore dell’Inter in campo, Benjamin, non ...