La storia della persona che vorrebbe ricevere cure veterinarie perché si identifica come gatto è satira

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il 16 marzo 2024 il sito web del quotidiano Il Mattino ha pubblicato un articolo intitolato “Mio figlio è unma il veterinario non l’ha voluto curare, l’ha discriminato”. L’articolo,si legge nel testo, riprende un video pubblicato su TikTok da «una mamma statunitense», Kass Theaz, in cui la donna «ha spiegato che un veterinario ha deciso di non curare il figlio che si». Dopo aver collegato questaalla disforia di genere, ovvero l’incongruenza e il malessere percepiti da chi sente la sua identità di genere diversa dal sesso anatomico, Il Mattino racconta che «il bambino si sente un animale» e che dunque «dovrebbe essere trattatotale». Ciò prevederebbe anche che, in caso di problemi di salute, «il ...

