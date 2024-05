Pari col Monza - tifosi della Lazio chiamano a rapporto i calciatori sotto la curv - momenti di tensione

(Di domenica 5 maggio 2024) Delusi per il risultato, e per aver visto sfumare una preziosa opportunità per agganciare l'ultimo vagone del treno Champions, gli ultras biancocelesti hanno chiesto un confronto ai loro beniamini

Tre gli anticipi nel sabato della trentaquattresima giornata di Serie A. pareggio a reti bianche nel big match odierno tra Juventus e Milan; bianconeri che sono stati decisamente più volenterosi, ma sbattendo più volte su Marco Sportiello, impiegato all'ultimo momento per l'infortunio nel ...

Alla fine di Monza - Lazio , i tifosi ospiti hanno richiamato i propri giocatori per un confronto acceso. Istanti concitati, parole grosse e animi caldi soprattutto con Immobile, Luis Alberto e Marusic.

BCC Carate Brianza, approvato il bilancio 2023: - ottimi risultati economici e patrimoniali, con una particolare attenzione al welfare territoriale Tra i dati spiccano il miglior utile di sempre e il grande supporto all'economia locale (mi-lorenteggi ...

Lazio, contro l'Empoli occhio alla squalifica: in tre rischiano di saltare l'Inter - Lazio, a pochi giorni dalla gara con i toscani ecco chi rischia di non esserci nella sfida in trasferta contro i nerazzurri Archiviare e metabolizzare velocemente il pari amaro di monza, questo è ...

Lazio, Immobile e Vecino non bastano: il monza nel recupero acciuffa il 2-2 - La Lazio nel recupero perde due punti preziosi per la sua corsa all'Europa. Subito in vantaggio con Immobile, i biancocelesti dominano i primi 20-25 minuti, poi dopo la sostituzione tra Zaccagni ...