Cosa vado a fare in Rai? Paolo Bonolis - finalmente fa chiarezza | Chi prenderà il mio posto

(Di domenica 5 maggio 2024) “in”.sul futuro televisivo di uno dei più grandi presentatori della tv italiana. È lui stesso a raccontaresta succedendo e lo fa proprio di fronte a una telecamera. Proprio così,era infatti invitato come ospite a TvTalk, il programma in onda su3 e condotto da Massimo Bernardini, Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli. >> “Lui ci provò con me”., la rivelazione sul grande cantante: “Ed eccogli dissi” Reduce di una dolorosa separazione dalla moglie e da uno dei suoi programmi già amati, ...

SANT?ANGELO IN VADO nella villetta del mistero di via Petrarca si sarebbe consumata una violenza sessuale aggravata, perché vittima del l?abuso sarebbe un minore nne. Un minore che... Continua a leggere>>

Monza - Lazio, tensione a fine partita: cosa c'è dietro le contestazioni della curva laziale, aperta un'inchiesta - Acceso confronto ieri dopo Monza - Lazio tra i giocatori di Tudor e i sostenitori arrivati in Brianza. Un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca a Tudor e ai suoi uomini, ma soprattutto ai tanti ... Continua a leggere>>

Endless Love, spoiler 10 maggio, Nihan dice la verità a Soydere: 'Ozan in prigione morirà' - Nihan spiegherà che Ozan è un ragazzo molto fragile e non avrebbe retto se fosse finito in carcere, ma Kemal insisterà. "Se Ozan andrà in prigione morirà", dirà Nihan prima di andare via infastidita ... Continua a leggere>>

Avanti un altro, chiusura speciale (doppia): come esce di scena Paolo Bonolis - cosa andrà in onda al posto di Avanti un altro Al posto di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, allora, da domani arriverà un programma cult altrettanto amato dal pubblico di Canale 5. Parliamo ... Continua a leggere>>