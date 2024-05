Palermo - 20enne aggredito dal ‘branco’ | picchiato da 6 adolescenti finisce in ospedale

(Di domenica 5 maggio 2024) Pubblicato il 5 Maggio, 2024 Un ventenne è statoin nottata – 5 maggio – a, in via Quintino Sella, una delle strade della movida. Avvicinato per chiedergli l’ora, è stato. Il giovane è finito incon un trauma al volto. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e poi i carabinieri e gli agenti di polizia. Ad aggredire il ragazzo sarebbe stato un gruppo di sei

Un uomo di 46 anni è stato picchiato , investito e sfregiato con l’acido in pieno giorno a Palermo . La vittima, ricoverata in gravi condizioni a Villa Sofia, è il genero di un dipendente Reset di 64 anni, fermato insieme al figlio 22enne con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravi in concorso. ... Continua a leggere>>

