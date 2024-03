Palermo | picchiato e sfregiato con l’acido mentre è in bicicletta | arrestati suocero e cognato

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un uomo di 46 anni è stato, investito econin pieno giorno a. La vittima, ricoverata in gravi condizioni a Villa Sofia, è il genero di un dipendente Reset di 64 anni, fermato insieme al figlio 22enne con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravi in concorso. L’episodio è avvenuto martedì mattina quando il 46enne si trovava a bordo di una bici elettrica insieme alla moglie e si sarebbe scontrato con un’auto i cui occupanti gli avrebbero gettato sul viso un liquido irritante, procurandogli delle lesioni oculari. I medici hanno prestato i primi soccorsi alla vittima per poi ricoverarla in ospedale,sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini. Gli aggressori sono stati identificati indella ...

