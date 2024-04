Deadpool & Wolverine - pubblicati i nuovi poster promozionali del terzo film della serie

In questa giornata Marvel ha condiviso non poche novità su Deadpool & Wolverine, pubblicando non soltanto un nuovo trailer dell’attesissimo film ma anche dei nuovi poster promozionali, così da ricordare al pubblico che la pellicola cinematografica verrà rilasciata nei cinema italiani dalla giornata del 24 luglio 2024 grazie alla distribuzione di The Walt Disney Company Italia. Come sarebbe stato lecito attendersi, il nuovo trailer del film ... (game-experience)

Abbiamo aspettato tanto, ma alla fine abbiamo finalmente ottenuto ciò che aspettavamo da tempo. La Marvel ha appena pubblicato online su YouTube il primo trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine! La Marvel sta lentamente cadendo a pezzi dopo la dipartita di Tony Stark in Avengers Endgame, per cui solo una persona può salvarla. Come si è ritenuto il nostro carissimo e amatissimo Wade Wilson nel primo teaser trailer, il Gesù della Marvel, ... (tuttotek)

Marvel ha pubblicato un nuovo trailer di Deadpool & Wolverine, consentendo ai fan di gustarsi tante nuove sequenze tratte direttamente da questa attesa pellicola cinematografica, in arrivo nei cinema di tutto il mondo nel corso del mese di Luglio di quest’anno. Dando un’occhiata a questo nuovo trailer troviamo ancora una volta i due iconici eroi della Marvel, con Rayn Reynolds ed Hugh Jackman impegnati ancora una volta a vestire i piani dei ... (game-experience)

La notizia più attesa di oggi dai fan della Marvel è la pubblicazione del trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine. Blockbuster annunciato con Ryan Reynolds e Hugh Jackman in uscita il prossimo 26 luglio. Tra i vari elementi in risalto nel filmato c’è la canzone, Like a Prayer di Madonna. Un brano la cui presenza ha scatenato tante domande. Una su tutte: Perché è stata scelto proprio questo? In realtà, il pezzo, classico del 1989 di Lady ... (cultweb)

Deadpool 3 è uno dei titoli più attesi del 2024, anche perchè le riprese – rallentate a causa dello sciopero degli sceneggiatori – sono state trascinate per molto più tempo del previsto. Il fatto è che la terza pellicola Marvel dedicata al Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds è in realtà attesa dal novembre 2020, quando è stato annunciato il progetto, confermato poi nel gennaio 2021 da Kevin Feige. Con una specificazione ... (gqitalia)