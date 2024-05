Non il miglior Tortu nella 4×100 | Ho avuto un problemino nel riscaldamento In finale per una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Filippoè stato sicuramente il meno brillantestaffettagiunta al secondo postosemidella World Relays e qualificatosi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il brianzolo nell’ultima frazione ha visto scappare via da lontano Noah Lyles, ha difeso la seconda piazza, ma ha corso un 9?28 sicuramenteabile. Queste le sue impressioni ai microfoni della FIDAL: “Ho la fortuna di avere degli ottimi compagni, sono andato via in scioltezza. Per fortuna ho questi compagni che ti precedono e che corrono così velocemente le prime tre frazioni, visto come mi sentivo neldove avevo qualche. Ho preferito quindi gestire e ho già chiesto scusa e mi hanno già perdonato”. Sulla gestione avuta della staffetta: “Ho ...