Grigor Dimitrov | chi è l’avversario di Sinner nella finale di Miami | la sua tortuosa storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Un predestinato, l’erede di Federer, le discese ardite e le risalite, gli amori e ora una seconda giovinezza.ha avuto una carriera da montagne russe e sta provando di nuovo a prendersi quel che, anche a causa di una vita sportiva parallela a quella dei Big Three, è stata più avara delle aspettative. Numero uno al mondo da juniores, vincitore di due Slam giovanili (Wimbledon e Us Open), il bulgaro che affronterà Jannikdi(qui la guida alla) è nato in una famiglia di sportivi. I genitori erano entrambi pallavolisti e il padre Dimitar conquistò un argento olimpico prima di diventare il suo primo allenatore. Dopo 5 anni tra i professionisti, dove sbarca nel 2008, vince il suo primo torneo a Stoccolma battendo David Ferrer. ...