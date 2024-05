Adrian Newey in Ferrari | dopo l’addio a Red Bull - può disegnare la Rossa del 2026 C’è anche l’offerta da 100 milioni di Aston Martin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il genio dell’aerodinamica della Formula 1 è sul mercato. Ora è ufficiale:lascia la Rede dalla fine del primo trimestre 2025 sarà un uomo libero. Già da giorni, invece, è l’uomo più ricercato dell’intero paddock: tutti lo vogliono, lasogna. Il motivo è semplice: consi compra la certezza di avere una monoposto vincente. Un dettaglio non da poco, visto che dalin F1 entrerà in vigore il nuovo regolamento, che potrebbe stravolgere le attuali gerarchie. Per questo laè pronta a tutto per avere il 65enne ingegnere inglese e affidargli pienamente il progetto per ladel futuro. “Sento che ora è il momento opportuno per passare il testimone ad altri e cercare nuove sfide“, ha dichiarato ...