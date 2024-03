Napoli | lite con Sky durante intervista Politano | Uefa apre procedimento contro De Laurentiis

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il board disciplinare dell’ha aperto unnei confronti del presidente del, Aurelio De, con l’accusa di violazione delle regole sui media. In particolare, il provvedimento – che prevede una multa in denaro – riguarda il comportamento adottato dal numero uno azzurro, che ha litigato con Skyl’a bordocampo lunedì, alla vigilia della partita in casa del Barcellona. Nei confronti del produttore cinematografico è contestata la violazione dell’articolo 11.2.b sulle regole basilari di condotta e decenza. SportFace.

