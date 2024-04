(Di martedì 30 aprile 2024), reduce da uno splendido terzo posto da rookie in MX2 nella seconda manche del Gran Premio del Trentino, è statoindaper ildel Mondiale 2024. Una decisione improvvisa, dovuta agli infortuni rimediati nel team factoryclasse regina da Jago Geerts e Maxime Renaux, con l’azzurro che sarà dunque il nuovo compagno di squadra dell’olandese Calvin Vlaanderen. “Non vedo l’ora di passare in. Non è stata una decisione facile dopo aver visto in Trentino che posso stare davanti in MX2, ma credo che la 450 si adatti meglio alle mie caratteristiche e che il mio potenziale sia maggiore su questa moto. L’obiettivo è capire la moto il più velocemente possibile e migliorare weekend dopo weekend, come stavo già ...

Motocross, Andrea bonacorsi promosso da Yamaha in MXGP per il resto della stagione - Andrea bonacorsi, reduce da uno splendido terzo posto da rookie in MX2 nella seconda manche del Gran Premio del Trentino, è stato promosso in MXGP da ...

Continua a leggere>>

MXGP | Andrea bonacorsi promosso nella classe regina dal GP Portogallo - Il Titolare 66communication Srls, con sede legale in Via Rebecchino 18 – 27020 Battuda (PV) utilizza cookie di prima e terze parti, per assicurare il corretto funzionamento del sito, migliorarne la fu ...

Continua a leggere>>

MOTOCROSS, bonacorsi promosso IN MXGP - Yamaha ha deciso di promuovere Andrea bonacorsi nella classe MXGP di motocross sin dal prossimo GP del Portogallo. Il 21enne pilota bergamasco, che quest'anno ...

Continua a leggere>>