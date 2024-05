Primo Maggio - Manfredi | Impegno comune per un lavoro fatto di sicurezza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “Dice la nostra Costituzione che la nostra Repubblica è fondata sul, ma si dovrebbe aggiungere un aggettivo alla parola. Si dovrebbe avere ungiusto, equo,di. Ancora oggi abbiamo lavoratori che hanno paghe da fame, hanno situazione di precariato inaccettabile e rischiano la vita per portare il salario a casa. E questo non è accettabile”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, intervenendo questa mattina a Napoli alla manifestazione promossa da Cgil Cisl UiL per il 1. Per il sindaco di Napoli “le forze politiche e quelle sindacali devono essere insieme per dare un futuro di speranza. Oggi parliamo di futuro e il nostro futuro è quello di avere un salario giusto”.ha ricordato ...