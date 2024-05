Milena Santirocco | ritrovata la maestra scomparsa Si indaga per sequestro di persona

(Di domenica 5 maggio 2024) È stataa Castel Volturno,, la 54enne di Lanciano,di ballo,dallo scorso 29 aprile e le cui ricerche, anche in mare, si erano concentrate fra Torino di Sangro e Vasto. La donna è ricomparsa in buona salute, si trova ora in commissariato ed ha già preso contatto con i suoi familiari. Numerosi in questi giorni erano stati gli appelli dei suoi familiari:...

“Per favore, posso avere un telefono per chiamare casa? Sono stata rapita e hanno cercato di uccidermi.” Così, agitata, completamente bagnata, parzialmente coperta da foglie e rami strappati, e con evidenti ferite ai polsi, si è presentata ieri sera alle 22.15 Milena Santirocco , la donna scomparsa ... Continua a leggere>>

