I ricercatori hanno appena scoperto più di 1 000 nuovi oggetti del sistema solare nascosti in bella vista

Grazie a dei potenti telescopi posizionati alle Hawaii e in Cile, gli studiosi del Centro per i Pianeti Minori dell'Unione Astronomica Internazionale hanno annunciato una grande scoperta Sono state rilevate tre nuove lune nel sistema solare , una che orbita attorno a Urano e due attorno a Nettuno.

Il 3 maggio è la Giornata Mondiale del Sole, fonte di energia per la vita sulla Terra - Si celebra il 3 maggio la Giornata Mondiale del Sole, ricorrenza istituita nel 1978 da Jimmy Carter, allora Presidente degli Stati Uniti d'America, per ricordare il ruolo che esso ha per la vita sulla ...

Grani di Ryugu analizzati con l'olografia elettronica - L'analisi dei campioni dell'asteroide Ryugu ha permesso di rivelare nuovi e interessanti aspetti sul "bombardamento" fisico e magnetico a cui sono sottoposti gli asteroidi nello spazio interplanetario ...

Questo gigantesco impianto di batterie è uno dei più grandi al mondo e immagazzinerà l'energia solare per alimentare Los Angeles di sera - Il Nova Power Bank in California rappresenta una svolta nell'accumulo di energia rinnovabile, promettendo resilienza e stabilità energetica ...

