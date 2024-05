Milan tra Conceicao e Fonseca I ricordi di Taarabt Mercato - Zirkzee caro

(Di domenica 5 maggio 2024) Le notizie più importanti sulpubblicate nella mattina di oggi, domenica 5 maggio 2024. Alle 18:00 in campo ma c'è molta carne sul fuoco

Sergio Conceicao ha iniziato a scalare le gerarchie per la panchina del Milan , ma è il piano B dei rossoneri Dopo il depennamento dalla lista di Lopetegui, adesso è il profilo di Sergio Conceiçao a scalare le graduatorie, davanti a Fonseca, Van Bommel e Amorim. Il tutto al netto di Thiago Motta ... Continua a leggere>>

Sprint per la panchina: il milan sceglie il dopo Pioli - Come raccontato, conceicao sta scalando posizioni e nei prossimi giorni capiremo se si sbarazzerà definitivamente della concorrenza. Il confronto con Villas Boss, presidente del Porto, sarà ... Continua a leggere>>

ULTIM’ORA conceicao: ecco le parole sul suo futuro - Sergio Conceiçao è uno dei candidati principali per la panchina del milan, ma prima c’è un discorso da affrontare con il Porto, come ha sottolineato durante una conferenza stampa: “Sono qui per rispon ... Continua a leggere>>

TS - Thiago Motta resta il preferito anche del milan - Dopo essere stato cancellato dalla lista di Lopetegui, ora il nome di Sergio Conceiçao sta emergendo come il candidato principale, superando Fonseca, Van. Continua a leggere>>