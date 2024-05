Allenatore Milan - derby portoghese tra Conceicao e Fonseca | le ultime news sul

Come gioca Pioli Ecco come può essere il suo Napoli - Calciomercato Napoli ultimissime - Continua la ricerca di De Laurentiis per il nuovo allenatore del Napoli e tra i vari nomi ora quello in pole sembra essere proprio quello di Stefano Pioli. A fine st ... Continua a leggere>>

Napoli, Pioli in vantaggio per la panchina: le ultime - In attesa che si evolva la situazione in casa milan, il candidato numero 1 per la prossima panchina del Napoli, ad oggi, sembrerebbe essere Stefano Pioli ... Continua a leggere>>

milan, scelto il nuovo mister Sabatini: "Da milano la notizia del sabato sera" - Stefano Pioli, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà il milan. Sandro Sabatini, giornalista, scrive su calciomercato.com: "La notizia del sabato sera arriva da milano e riguarda l’allenatore che ... Continua a leggere>>