Quanti punti mancano al Milan per la qualificazione alla prossima Supercoppa? I calcoli aggiornati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Il‘vede’ laItaliana. La squadra rossonera, che comunque non può di certo ritenersi soddisfatta dell’andamento della stagione, può comunque centrare un risultato sportivo ed economico non indifferente. Leao e compagni devono guardare al Bologna come riferimento: la Juventus, infatti, essendo già in finale di Coppa Italia è qualificata di dirittoItaliana insieme ad Inter e Atalanta. Ilè quindi molto vicino, andiamo a scoprire iservono per l’aritmetica. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DELLALA CLASSIFICA ...