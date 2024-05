Milan-Genoa LIVE 1-1 | a Retegui risponde Florenzi!

milan-genoa 1-1: la Curva Sud protesta, Florenzi risponde a retegui | OneFootball - Sono felice di dare continuità al lavoro: oggi bisogna pensare al Milan. Tornare qua è sempre un'emozione hp vissuto 3 anni stupendi e ho vinto tanto con questa società: sono emozioni forti e tornare ... Continua a leggere>>

San Siro contesta, il Milan riprende il Genoa nel recupero: 1-1 al 45' - Nel clima surreale di San Siro, con la Curva Sud in silenzio a causa della protesta annunciata nei giorni scorsi, il Milan ha faticato parecchio ... Continua a leggere>>

Milan, SCIOPERO del tifo da parte della Curva Sud: il comunicato - La Curva Sud Milano è in sciopero del tifo in occasione della gara contro il Genoa. Ecco il comunicato con i motivi La Curva Sud è in sciopero del tifo per contestazioni. Ecco il motivo per cui i ... Continua a leggere>>