Milan-Genoa - la Curva Sud spiega la protesta | pazienza finit - non c’è tempo da perdere

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 5 maggio 2024) In occasione di, laSud ha messo in atto uno sciopero del tifo e hato le motivazioni in un testo diffuso allo stadio A San Siro si è vissuta un’atmosfera particolare e inusuale per la partita tra, valida per la 35esima giornata di Serie A. In occasione della sfida con il Grifone infatti, il tifo organizzato rossonero, come annunciato alla vigilia della partita, ha messo in atto uno sciopero. InSud quindi non sono stati esposti bandiere e stendardi e non sono stati fatti cori. LaSudo poi ha esposto degli striscioni in cui chiede alla società chiarezza, investimenti e ambizione per il futuro. Allo stadio poi è stata diffusa una fanzine in cui laSud ...