Milan Genoa - FISCHI per Leao dopo il cambio | lui REAGISCE così

(Di domenica 5 maggio 2024) Pioli ha tolto dal campoal sessantesimo minuto inserendo Okafor: botta e risposta tra il pubblico e il portoghese Poteva essere unidealae per rivedere Rafaal massimo della forma, ma in realtà sono stati 60 minuti a dir poco deludenti. Per questo Pioli ha deciso di toglierlo per inserire Okafor,

Pagelle Milan-Genoa , Olivier Giroud si ricorda di essere ancora un numero 9. Rafael Leao delude ancora: fischiato fugge negli spogliatoi SPORTIELLO 6 Tre goal presi, zero colpe… FLORENZI 6,5 Fa quello che dovrebbero fare altri. Far gol. Lui ci riesce, Olivier Giroud per esempio non ci riesce più.

leao fuori con la Curva: caos finale in milan-Genoa - Un cambio che ha portato il Meazza a fischiare per via di una prova dell'ex Lille giudicata per nulla convincente. Il numero dieci rossonero a testa bassa ha così deciso di andare negli spogliatoi e

milan, fischi per leao durante il cambio: la reazione - Le proteste, lo sciopero da parte della Curva Sud, un match complicato a San Siro. Sono ore di assoluta protesta per gli ultras del milan, che hanno deciso di non.

milan-Genoa: presentazione e formazioni ufficiali - milan e Genoa si troveranno di fronte domenica 5 maggio alle ore 18:00 allo stadio "Giuseppe Meazza" in una gara valida per il trentacinquesimo turno di Serie A. La compagine lombarda è seconda con 70