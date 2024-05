Milan-Genoa - Rafael Leao esce dal campo tra i fischi di San Siro e va direttamente negli spogliatoi VIDEO

(Di domenica 5 maggio 2024), al 67esimo della garaè stato sostituito da mister Stefano Pioli ed è statoato da tutto San. IlMomenti di nervosismo a San. Al 67esimo minuto del secondo tempo, il numero 10 rossoneroè stato sostituito da mister Stefano Pioli dopo una frazione di gioco totalmente anonima. L’uscita daldel portoghese è stata accompagnata daiincessanti dello stadio, che non ha gradito la prestazione anonima di Rafa. L’attaccante, sostituito da Noah Okafor, una volta abbandonato il terreno di gioco, non è andato ad accomodarsi in panchina, ma si è direttoin preda al nervosismo. ...

Calciomercato Milan , Rafael Leao ha comunicato alla società le sue intenzioni in vista della sessione estiva. Il retroscena svelato Il Milan sta vivendo un momento molto delicato. Dopo aver deciso di salutare Stefano Pioli a fine stagione, la dirigenza sta cercando il successore. Accantonata ... Continua a leggere>>

Pagelle Milan-Genoa , Olivier Giroud si ricorda di essere ancora un numero 9. Rafael Leao delude ancora: fischiato fugge negli spogliatoi SPORTIELLO 6 Tre goal presi, zero colpe… FLORENZI 6,5 Fa quello che dovrebbero fare altri. Far gol. Lui ci riesce, Olivier Giroud per esempio non ci riesce più. ... Continua a leggere>>

Milan, fischi per leao durante il cambio: la reazione - Le proteste, lo sciopero da parte della Curva Sud, un match complicato a San Siro. Sono ore di assoluta protesta per gli ultras del Milan, che hanno deciso di non. Continua a leggere>>

Moviola Milan Genoa: gli episodi dubbi del match - MILAN 0 VS GENOA 1 (4' Retegui) 6' Il Milan prova a reagire subito con Pulisic, il tentativo di pallonetto si spegne tra i guantoni di Martinez. 5' Retegui spiazza Sportiello, Genoa avanti a Milano. G ... Continua a leggere>>

Milan-Genoa: le formazioni ufficiali dello scontro, settimana 35 di Serie A - Samuel Chukwueze inizia in modo raro con rafael leao e Olivier Giroud, as Milano provare a bloccare il secondo posto contro a Genova Manca Albert Gudmundsson. Prende il via a San Siro alle 17.00 ora d ... Continua a leggere>>